Des Lyonnaises volent dans une parfumerie et embarquent le vigile sur leur capot

Les trois protagonistes, originaires de Lyon, ont manqué de tuer un vigile du Carrefour Bassens à Chambéry le jeudi 6 juillet. Poursuivies après leur larcin par l'agent de sécurité, ce dernier s'est opposé à leur départ au volant de leur Twingo, rapporte le Progrès, en se plaçant devant le train avant de la voiture. Pas de chance, la conductrice a paniqué et a démarré en trombe. L'homme, accroché tant bien que mal au capot, fut transporté sur plusieurs centaines de mètres avant de lâcher prise dans un virage. Il a écopé de 15 jours d'ITT, selon nos confrères.

Dans la salle d'audience, les trois femmes expliquent avoir été "tentées" en passant devant une boutique Nocibé, et avoir décidé de dérober 17 bouteilles de parfum et un eye-liner. La valeur totale du butin s'élevait à 2300 euros.

Le parquet, lui, avance l'idée d'une préméditation. La femme la plus âgée, 28 ans, avait déjà été condamnée pour des faits de vol à trois reprises par le passé. Reconnue coupable par le tribunal, elle est condamnée à six mois de prison ferme et 6 mois d'emprisonnement supplémentaires sous sursis probatoire.

La conductrice, âgée de 21 ans, écope finalement de 9 mois de prison ferme et six mois de sursis probatoire. La voleuse de l'eye-liner, quant à elle, également âgée de 21 ans, n'aura été condamnée qu'à 4 mois de prison avec sursis pour son rôle marginal dans le vol.