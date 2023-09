Décès de Jean-Pierre Calvel, maire de Sathonay-Village et ancien député

Selon nos informations, Jean-Pierre Calvel est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 77 ans. Maire de Sathonay-Village depuis 1985, il avait été député du Rhône entre 1993 et 1997, ainsi que conseiller régional et conseiller métropolitain.

Jean-Pierre Calvel se battait depuis plusieurs années contre la maladie.

Le maire de Rillieux-la-Pape Julien Smati lui a rendu hommage : "J’ai eu l’occasion de partager des moments exceptionnels avec lui, il a suivi mon aventure politique avec beaucoup d’attention et de conseils avisés depuis 2007. Il m’a appris beaucoup, il savait accueillir , recevoir tout en se faisant respecter. C’était un ami cher, un orateur formidable. J’ai une profonde pensée aujourd’hui pour la commune de Sathonay-Village, pour les habitants qui perdent un Maire rare, pour son équipe municipale et bien évidemment pour les agents qui travaillaient avec lui. La Ville de Rillieux-la-Pape se joint à moi pour ces condoléances".

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, a également communiqué sur son décès : "C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Jean-Pierre Calvel, maire de Sathonay-Village, ancien député, ancien conseiller métropolitain et conseiller régional. J’ai eu l’occasion de le rencontrer et d’échanger avec lui sur les problématiques de sa commune. Je salue la mémoire d’un maire qui aimait profondément sa commune, et qui a servi ses administrés avec passion et fidélité, pendant 38 ans. Il a également contribué aux projets et politiques de notre Métropole, en tant qu’élu du Val de Saône. Je tiens à adresser mes condoléances à sa famille, ses proches et ses administrés".

Son décès oblige la mairie de Sathonay-Village à s'organiser. Le conseil municipal a désormais trois semaines pour se réunir et procéder à bulletin secret à l'élection de l'élu sathonard qui lui succédera, ainsi qu'à celle des nouveaux adjoints.