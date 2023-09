Lyon : cinq personnes jugées pour trafic international de cigarettes de contrefaçon

C'est d'ailleurs lors d'un énième go-fast qu'un convoi a été intercepté par la douane au péage de Villefranche-Limas fin 2020, mettant au jour un trafic international de cigarettes de contrefaçon.

Ce mardi débute au tribunal judiciaire de Lyon le procès de cinq prévenus soupçonnés de faire partie de ce réseau qui s'approvisionnait dans le plat-pays et ramenait les cartouches dans la cité phocéenne pour qu'elles soient écoulées sur les marchés aux puces. Les perquisitions des deux côtés de la frontière avaient permis de mettre la main sur 31 000 cartouches de cigarettes et près de 100 000 euros en espèces.

Parmi les cinq individus jugés pour association de malfaiteurs et importation en bande organisée, on retrouve les trois cerveaux du réseau marseillais, leur fournisseur bruxellois et le chauffeur hongrois.