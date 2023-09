Lyon : le réalisateur Alexander Payne invité d'honneur du Festival Lumière 2023

Après Wes Anderson, c'est au tour d'Alexander Payne de confirmer sa présence à Lyon durant l'évènement cinématographique. Le réalisateur oscarisé à deux reprises pour les scénarios de Sideways et The Descendants est connu pour ses comédies satiriques et sa capacité à s'entourer de grands acteurs également nommés ou récompensés lors des cérémonies américaines.

Alexander Payne présentera en avant-première à Lyon son nouveau film The Holdovers qui retrace l’histoire d’un professeur bourru (Paul Giamatti) dans une prestigieuse école américaine qui est obligé de rester sur le campus pendant les vacances de Noël pour surveiller certains élèves qui n’ont nulle part où aller. Finalement et contre toute attente, il crée des liens avec l’un d’entre eux – un élève intelligent mais turbulent (le nouveau venu Dominic Sessa) – et avec la cuisinière en chef de l’école, qui vient de perdre son fils au Vietnam (Da’Vine Joy Randolph).

The Holdovers ne sortira ensuite que le 13 décembre en salles françaises.

Comme souvent, Thierry Frémaux ne s'embarrasse pas de la cancel culture américaine. Car Alexander Payne a été accusé par Rose McGowan de "statutory rape", soit une relation sexuelle mais qui implique une personne trop jeune pour être consentante. Elle disait avoir 15 ans, ce qu'a réfuté le réalisateur qui a reconnu la relation, mais la situant plutôt après les 18 ans de l'actrice.

Le Festival Lumière se tiendra du 14 au 22 octobre prochain.