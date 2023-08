Lyon : Wes Anderson, invité d'honneur du festival Lumière

Wes Anderson sera l'invité d'honneur du Festival Lumière de Lyon cet automne.

Les organisateurs l'ont annoncé ce mercredi : le réalisateur américain au style si particulier doit passer "quelques jours" dans la capitale des Gaules pour présenter plusieurs de ses films, notamment son prochain long-métrage The Wonderful Story of Henry Sugar, et donner une masterclass forcément très attendue.

"Wes Anderson a imprimé sa patte inimitable sur le cinéma mondial et fait jaillir un style unique et immédiatement reconnaissable, une esthétique d'une richesse folle et d'une époustouflante beauté, pour créer l'un des univers les plus personnels et complets de la production contemporaine", indique le Festival Lumière au sujet du réalisateur de L'Ile aux Chiens, Moonrise Kingdom ou plus récemment Asteroid City.

Il est encore jeune mais c'est déjà un géant du cinéma. Wes Anderson au festival Lumière pour présenter une sélection de ses films, évoquer sa carrière lors d'une masterclass et dévoiler, après Venise, The Wonderful Story of Henry Sugar : https://t.co/gNB5MCBQ0T pic.twitter.com/t017HryuAJ — Festival Lumière (@FestLumiere) August 23, 2023

Le festival aura lieu du 14 au 22 octobre, avec Wim Wenders qui sera mis à l'honneur cette année.