Lyon : le nouveau Hayao Miyazaki projeté en avant-première au Festival Lumière

Le Garçon et le héron, dernier long-métrage d'animation du japonais Hayao Miyazaki (studios Ghibli), sortira en France le 1er novembre prochain.

Et le Festival Lumière proposera une avant-première nationale le 17 octobre prochain. Hayao Miyazaki, qui a fait le pari de ne pas communiquer sur son film, ne devrait pas faire le voyage à Lyon. C'est toutefois l'occasion rêvée de faire une rétrospective des studios Ghibli qui comptent quelques films cultes.

Le Garçon et le héron narre l'histoire d'un garçon fuyant Tokyo durant la Seconde Guerre mondiale. Dans le village de campagne où il a grandi, Mahito va se lier d'amitié avec un héron cendré qui le guidera dans sa découverte du monde et de l'adolescence. Le choix de Miyazaki de ne faire aucune promotion fait qu'il n'existe qu'une affiche pour ce film, et aucune bande-annonce.

L'oeuvre, qui sort 9 ans après la dernière de son auteur Le Vent se lève, a déjà réalisé près de 5 millions d'entrées au Japon.