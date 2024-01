Une quarantaine de jeunes cinéphiles réclament le retrait du Prix Lumière à Gérard Depardieu

A l'époque, personne ne remettait en cause le fait de récompenser le monstre sacré du cinéma français. Mais plus de 10 ans plus tard, l'acteur est moins sacré qu'avant, notamment suite à la diffusion de l'émission Complément d'enquête et la libération de la parole sur le comportement voire les agissements de l'intéressé depuis des décennies.

Alors que des tribunes et des contre-tribunes se sont succédées, une nouvelle lettre ouverte voit le jour sur Mediapart. Signée par un collectif de jeunes cinéphiles, souvent auteurs de podcasts ou de vidéos YouTube, elle est adressée à Irène Jacob, présidente de l'Institut Lumière.

Et ils réclament le retrait du Prix Lumière à Gérard Depardieu.

"Tout porte à croire que le milieu du cinéma connaissait déjà ces agissements lorsque Gérard Depardieu a été récompensé du Prix Lumière en 2011, lors du 3e Festival Lumière", accusent Marie Coquille-Chambel, Luladasy ou encore le lyonnais Ostpolitik.

"De ce choix, vous ne pouvez évidemment être tenue comptable : votre n’avez accédé à la Présidence de l’Institut Lumière que dix ans plus tard, en septembre 2021. Mais à ce titre, vous avez désormais le pouvoir de changer les choses, en vous positionnant du côté des victimes, par un geste symbolique fort", poursuivent-ils, jouant sur la corde sensible de celle qui a succédé à Bertrand Tavernier.

"Nous pouvons attendre cela de vous, en tant qu’artiste, en tant qu’actrice, femme de cinéma et femme de pouvoir au sein d’une structure aussi importante pour l’histoire du cinéma – cela est assez rare pour être souligné, les cinémathèques restant encore le plus souvent aux mains des hommes. Nous ne voulons pas de ce patrimoine. Nous ne voulons plus de ce cinéma-là", concluent les cinéphiles, espérant un geste fort de la part de la présidente de l'Institut Lumière.