Festival Lumière : Fabrice Luchini invité spécial, Sunset Boulevard projeté en ouverture

A 24h du début de l’événement, ils ont dévoilé le titre du film qui sera projeté lors de la cérémonie d’ouverture qui aura lieu samedi. Il s’agit de Sunset Boulevard, le chef d’œuvre de Billy Wilder sur l’âge d’or d’Hollywood, projeté en copie restauré. Ce long-métrage s’inscrit dans la continuité des ouvertures où ont déjà été diffusés Chantons sous la pluie ou encore The Artist.

On apprend également que Fabrice Luchini sera l’invité spécial de cette cérémonie d’ouverture. Le Festival Lumière rendra ainsi hommage à "un artiste de scène incomparable et l’un des acteurs les plus populaires du cinéma français".

La cérémonie débutera à 17h30 à la Halle Tony Garnier en présence de 5 000 festivaliers.