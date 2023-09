Lyon : il grille un feu rouge et percute une voiture de police qui se retourne

Mais fort heureusement, le bilan est léger. Dans la nuit de vendredi à samedi, un individu a grillé un feu rouge à l'intersection entre la Grande rue de la Guillotière et l'avenue Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon. Sauf que sur cette dernière circulaient deux voitures de police. Le chauffard n'a pas pu en éviter une et l'a violemment percutée. La voiture de police s'est alors retournée et s'est retrouvée sur le toit selon le Progrès.

Sur les quatre fonctionnaires qui étaient à l'intérieur de la voiture, un seul a été hospitalisé pour des blessures légères.

Le conducteur plus qu'imprudent a été interpellé. Outre le feu rouge, il s'est avéré qu'il roulait sans permis. Il a été placé en garde à vue.