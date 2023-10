"La voie est libre" : place aux piétons et aux animations !

Flâner dans les rues de Lyon, profiter des derniers rayons du soleil estival et des premières feuilles rouges d'automne en mangeant une crêpe : tout ça, sans se soucier des voitures.

C'est ce que propose la Métropole de Lyon ce week-end, dans certaines rues des huit premiers arrondissements, ce samedi de 11 heures à 19 heures dans les 1er, 2e, 5e et 8e arrondissements et de 11h à 16h dans les 3e et 7e arrondissements.

Ce dimanche, la piétonisation ne concernera que le 1er et 2e arrondissements de 10h à 18h.

Si la flânerie n'était pas une raison suffisante, l'évènement "N'en jetez plus!", dédié à la sensibilisation sur notre impact environnemental, prendra place ce samedi dans le premier arrondissement. Au programme, des acteurs proposant une seconde vie aux objets vous accueilleront : Envie Rhône avec un jeu pédagogique, la cordonnerie Upper Shoes et l’atelier Les Réparables seront là pour réparer vos vêtements et vos chaussures gratuitement. La collecte Ecosystem récupèrera également vos appareils électriques en état de marche ou non.

Le Lyon Braderie Festival prendra place en presqu'île également, réunissant les commerçants et artisans sur des stands de créateurs, de gastronomie, d'art, de mode... le tout dans la joie et la bonne humeur !