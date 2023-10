Libé-Lune, l'assistance à domicile qui prône l'humain avant tout

A Lyon, Libé-Lune entend apporter l'offre la plus humaine et complète possible.

"L'humain est le maître-mot de Libé-Lune, et cela pour chaque intervention à domicile", déclare Kevin Perrot; fondateur de l'entreprise après avoir été auxiliaire de vie sociale et ambulancier.

Les équipes de Libé-Lune sont formées et diplômées suivant la Charte qualité pour assurer l'autonomie des bénéficiaires, le respect et la considération humaine, ainsi que l'écoute et la discrétion auprès des usagers et de leur entourage.

Un récent sondage Opinionway révèle que 93% des Français justifient le placement de leurs proches en Ehpad parce que ces derniers se sentent "dépassés par l'organisation" de la vie quotidienne chez eux. C’est là que Libé-Lune intervient.

Préparation de repas, livraison de courses, démarches administratives, assistance informatique, entretien de la maison, garde d'enfants à domicile et sur le trajet de l'école, aide à la prise de médicaments... Autant de services soumis à un avantage fiscal* que Libé-Lune peut proposer dans sa zone d'intervention de l'agglomération lyonnaise.

Libé-Lune ne prend pas seulement grand soin de ses bénéficiaires, elle agit pour la planète. Les équipes privilégient les transports doux et utilisent des produits ménagers naturels.

Le premier déplacement à domicile et le devis sont gratuits. Pour obtenir ce rendez-vous ou davantage d'informations, Libé-Lune est joignable au 06 49 63 99 39 de 8h30 à 12h et de 13h à 17h en semaine, ou par courriel sur contact@libe-lune-sap.fr.

*L'emploi d'un salarié à domicile ouvre droit à un avantage fiscal. Il s'agit d'un crédit d'impôt pouvant atteindre 50% des dépenses engagées, dans la limite d'un plafond de 12 000 euros.