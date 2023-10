Dans l'Ain, les pompiers ont le droit de filmer leurs interventions sur le terrain

Depuis ce lundi, les soldats du feu peuvent filmer leurs interventions sur le territoire de l'Ain.

Selon le Progrès, 8 caméras seront mises à disposition des sapeurs-pompiers par le SDIS. Un nombre qui va augmenter afin que d'ici quelques semaines, huit centres prioritaires soient équipés. Le déploiement se fera jusqu'en 2026, avec l'objectif de permettre à chaque pompier qui le souhaite de s'équiper d'une caméra portative avant de filer éteindre un feu ou intervenir sur un accident.

Dès février 2022, le Département et le SDIS avaient inclus cette mesure dans leur plan d'investissement 2022-2026. Mais le décret préfectoral vient seulement d'être publié.

Depuis plusieurs années, les agressions contre les pompiers sont en recrudescence. Outre les guet-apens dans les quartiers sensibles, on dénombre de plus en plus d'individus pris en charge se retournant contre leurs sauveurs. Rien que sur l'année 2020, pourtant marquée par deux confinements, les pompiers de l'Ain avaient agressé à 27 reprises, essentiellement lors de secours à la personne.