Droit de réponse de Marie Alcover

Dans votre article "Première Assemblée des jeunes de la Ville de Lyon : entre fachosphère et extrême gauche, des débats houleux", vous laissez entendre que la rencontre a été perturbée par des débats sur le racisme et l’islamisation.

Etant élue référente de ce projet inédit pour la jeunesse à Lyon, et présente lors de cette réunion, je souhaite rétablir la vérité par des faits et avec pragmatisme :

- Dans la perspective des soirées jeunesses de fin novembre, la Ville de Lyon a constitué une assemblée de 40 jeunes volontaires, pour échanger sur des sujets importants pour les jeunes. Sur les 147 candidats inscrits, 40 ont été sélectionnés sur la base de différents critères objectifs basés sur la représentativité statistique des profils de jeunes à Lyon en termes de genres, d’âges, arrondissements d’origine, sur leur situation professionnelle (en emploi, en étude, sans emploi). Cette assemblée est conduite par l’association "Osons ici et maintenant". La première rencontre a eu lieu ce mercredi à l’Hôtel de Ville et a duré 3 heures. L’objectif de la rencontre était d’initier un travail collectif en partageant un cadre d’engagement réciproque et en expliquant les compétences de la Ville de Lyon.

- La majorité du temps a été dévolue à une prise de contact entre les jeunes, via des exercices d’expression des attentes en petit groupe. Une présentation de la démarche a été réalisée à plusieurs voix, par moi-même, les services, et l’association. A plusieurs reprises, et pour les encourager à participer, les jeunes ont été invités à répondre à un questionnaire, via un logiciel. Une très large majorité des réponses était tout à fait en lien avec le sujet posé. Les réponses, affichées en temps réel, n’ont pas fait l’objet d’échanges entre les participants contrairement à ce qui a été écrit. Il est donc inexact d’écrire qu’il y a eu des "débats houleux" ou des "invectives". Cela ne correspond d’aucune manière à la façon dont s’est déroulée cette première réunion.

- Le choix de la Ville de Lyon, un choix qui est assumé, est d’accepter tous les jeunes, qu’ils soient engagés ou pas politiquement. La seule condition qui leur est posée, c’est d’accepter le cadre fixé pour garantir le bon déroulement des réunions de l’assemblée. Je déplore que certains militants et militantes, si c’était leur motivation première en s’inscrivant, aient souhaité détourner l’objet initial de ces réunions. Cela ne sert en rien la mission de cette assemblée qui a pour but, je le redis, de proposer des projets qui répondent au mieux aux attentes des jeunes.

"Osons Ici et Maintenant", en lien avec la Ville de Lyon, rappellera ce cadre préalable lors des prochaines séances et les engagements mutuels pris par tous. Avant de débuter la prochaine rencontre, les membres de l’assemblée devront valider le règlement. La Ville de Lyon se réserve le droit de ne pas poursuivre la démarche avec les personnes qui ne le respecteraient pas.