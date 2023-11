Nouveau mois, nouvelles règles : on vous rappelle ce qui change au 1er novembre

Si à chaque premier du mois, vous ne savez plus où donner de la tête dans l'actu, on est là pour passer en revue tout ce qui change dans la règlementation en vigueur. En ce début d'automne, ce sont les retraites du secteur privé, Disney +, le règlement à l'amiable, le début de la trêve hivernale, l'obligation des pneus hiver et des chaînes, et l'augmentation du prix du gaz qui font la une.

Les retraites, encore les retraites, toujours les retraites

Si le sujet semble occuper l'actualité depuis plusieurs mois (Années ? Siècles ? On a perdu le fil) le mercredi premier novembre voit entrer en vigueur la revalorisation des retraites du secteur privés : plus de 13 millions de retraités sont concernés par cette réforme. La revalorisation décidée par l'Agirc-Arrco sera à hauteur de 4,9% : elle suit le niveau d'inflation estimé par l'Insee en 2023.

Pneus d'hiver et chaînes obligatoires... ça sent la neige par ici !

Avec ce début d'automne aux températures inhabituelles, on en avait presque oublié l'arrivée du froid. Mais ce premier novembre marque l'arrivée de l'obligation dans 34 départements - dont le Rhône - d'équiper les véhicules de pneus d'hiver ou de chaînes jusqu'au 31 mars 2024. Selon la Sécurité Routière, le but est de "réduire les risques spécifiques liés à la conduite sur routes enneigées ou verglacées", mais aussi "d’éviter les situations de blocage en région montagneuse", puisque l'arrêt vise des communes de massifs montagneux.

Quoi qu'il en soit, pour la troisième année consécutive, préparez-vous à sortir chaînes et pneus neige.

Début de la trêve hivernale, restez au chaud

Comme tous les ans, le premier novembre marque également le retour de la traditionnelle trêve hivernale. Pour rappel, celle-ci caractérise l'interdiction de l'expulsion des locataires jusqu'au 31 mars.

Une actualité tout à fait au goût du jour, puisque cette semaine marque la sortie du biopic sur l'Abbé Pierre, personnage lyonnais à l'origine de la loi de 1956 à la suite de son appel de l'hiver 54.

Cette loi couvre, selon le site du service public, les squatteurs, les cas d'impayés successifs, l'expulsion du domicile familial d'un époux suite à une procédure de divorce, et les "personnes bénéficiant d'un relogement correspondant à leurs besoins familiaux".

Le règlement à l'amiable se renouvelle

Selon le site du Service Public, l'audience du règlement à l'amiable pourra voir des particuliers convoqués par les juges, lors de litiges civils, pour "faciliter et moderniser le règlement des conflits". Le juge en charge de cette nouvelle procédure sera différent que celui traitant le litige, aura un profil confidentiel (sauf "accord contraire des parties"), et verra les parties au litiges exprimer successivement leurs points de vue.

Comme Netflix, Disney + augmente le prix de l'abonnement

Les lois de l'inflation semblent aussi s'appliquer aux plateformes de streaming puisque, dernièrement, certaines en ont profité pour faire augmenter le prix de leur abonnement. Disney + ne déroge pas à la règle, puisque comme Amazon, Netflix et Apple TV, elle augmente ses prix. L'offre unique jusqu'à présent devient Premium, passant donc de 8,99 euros à 11,99 euros par mois (une hausse de 33%, donc), et deux offres supplémentaires vont être créées : une première "Standard" avec publicités à 5,99 euros par mois et une sans publicité à 8,99 euros par mois.

Augmentation du prix du gaz

Pour terminer, une info qui concerne les prix de l'énergie : le prix repère de vente de gaz naturel de la commission de régulation de l'énergie a encore augmenté.

Avec la fin des tarifs réglementés de vente du gaz (TRVG), le prix repère publié sert d'indication pour les consommateurs : pour le mois de novembre, le prix repère moyen s'élève à 91,04 euros par MWh, tandis que le prix conseillé à l'abonnement reste stable avec un prix annuel situé entre 102,94 euros et 257,18 euros TTC.

Cette augmentation entre le mois d'octobre et celui de novembre serait lié, selon le site officiel de l'administration française, à "la remontée des prix de gros du gaz observée à l'automne."