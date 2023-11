Un concert 100% néonazi prévu dans la région

En ce début de semaine, une enquête menée par Mediapart et Rue89Lyon met en lumière la programmation d'un concert prévu le samedi 18 novembre pour le moins étonnante.

En effet, celui-ci rassemble sous la bannière "Rock antiwokisme" cinq groupes aux dérives néonazies bien connues : pour connaître l'atmosphère de la soirée, pas besoin de chercher bien loin. L'entête du flyer porte l'inscription, marquée en rouge vif, "White lives matter". Pour avoir les informations pratiques, il faut faire preuve de motivation : le lieu, encore tenu secret à cause d'une possibilité de censure pour des raisons évidentes, n'est communiqué que sur demande.

Mais revenons à la programmation, qui reste l'aspect le plus problématique de cette soirée : parmi les invités d'honneur l'évènement, la tête d'affiche mentionne le groupe Bunker 84, connu pour ses chansons faisant l'apologie du IIIe Reich, telles que Mein Kampf, KKK, ou encore Victimes des démocraties. Dans le même genre, le groupe Fraction, dont le logo est celui du Front noir, parti politique allemand fondé par le nazi Otto Strasser après son exclusion du parti.

Le reste de la programmation (Skin prost, Choc Frontal, Boots and Creepers) suit la même ligne directrice, puisque l'évènement se veut comme une représentation de la scène Oï! et RAC (Rock Anti-communist). Derrière ce rassemblement de joyeux lurons, se cache le groupe Match Retour, dont le leader Renaud Mannheim est l'organisateur du concert : figure de l'extrême-droite lyonnaise, il était à l'origine de la branche lyonnaise du mouvement musical néo-nazi Blood and Honour, fédérateur de skinheads et nationalistes. Entre combats free-fight et concerts de RAC, il a été dissout en 2019.

Tenancier du bar Bunker Korps Lyon à Gerland en 2010 et 2011, il continue de s'afficher avec des groupuscules d'ultra-droite, dont Lyon Populaire, mouvance lyonnaise nationaliste dirigée par Eliot Berlin.

Si le chanteur s'est défendu de ses anciennces positions néonazies auprès de nos confrères, il n'en reste qu'il arbore toujours la Totenkopf, symbole notoire de l'une des division SS, tatouée sur son torse et dans le logo de son groupe. Un aspect purement "symbolique et provoc" selon lui, tout comme les saluts nazis qui restent une erreur de jeunessen de "quand il était Gone".

La tenue de ce genre d'évènement dans un contexte social où la tension antisémite est pesante reste incertaine, sous décision préalable de la préfecture.