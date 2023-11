Fly-Box, pour décarboner le transport de marchandises

Fly-Box, créée et dirigée par l'ancien navigateur Alain Thébault, franchit de nouvelles étapes majeures vers l'industrialisation de ses solutions de transport écologique. Avec ses dernières levées de fonds réussies, la société a lancé un prototype et avance sur le développement de deux solutions.

Le prototype doit permettre de tester les capacités et la viabilité du projet entrepreneurial et sociétal de Fly-Box qui souhaite décongestionner les derniers kilomètres du transport de marchandises. L'enjeu est crucial alors que les camions représentent près des deux tiers des émissions du secteur du fret, émettant plus de 100 fois plus de CO2 que les navires pour des distances équivalentes.

Comment ? Ses plateformes alimentées par des moteurs électriques à batterie ou des piles à hydrogène réduisent considérablement l'empreinte carbone. L’utilisation d’hydrofoils, qui soulèvent ses plateaux au-dessus de l'eau, améliorent l'efficacité tout en préservant les écosystèmes marins.

2 produits, 2 échelles différentes

En parallèle, l’entreprise avance sur 2 produits à 2 échelles différentes :

"Fly-Box Compact" pour le transport autonome de petites charges inférieures à une tonne, avec une surface de chargement d’environ 7m2, sur de courtes distances au sein d'une même ville près d'un cours d'eau, alimenté par un moteur électrique, avec pilote ou en mode platooning voire autonome.

"Fly-Box" utilisant de l'hydrogène vert pour acheminer des containers de plusieurs dizaines de tonnes entre grands hubs portuaires et installations secondaires, ainsi que pour connecter des villes le long de fleuves, comme le Rhône entre Arles et Lyon ou Marseille.

Pour plus d'informations sur Fly-Box : https://fly-box.tech