D'où vient le nom de la Fosse aux ours à la Guillotière ?

Il s'agit de l'extrémité Est du pont de la Guillotière, qui fut longtemps la porte d'entrée de Lyon et de la Presqu'île, là où s'installaient les étrangers.

Faut-il voir une connotation xénophobe dans ce nom ? Ou bien peut-être que parmi les familles et travailleurs venus de l'Est se trouvaient des montreurs d'ours ? Aucune de ces hypothèses n'est vraie !

Il faut certes se rendre à l'Est pour comprendre l’origine du nom de la Fosse aux Ours, mais pas plus loin que la Suisse. Il s'agit d'une référence à une structure architecturale de Berne, une sorte de renfoncement au milieu d'un carrefour créé pour accueillir des ours.

Or, les plus anciens s'en souviendront : avant que l'entrée du pont de la Guillotière ne soit un banal carrefour accompagné d'une place où trône un carrousel, avant que le métro D ne soit créé entre Bellecour et la place Gabriel-Péri, il existait un trou en forme de cercle où les gones avaient l'habitude de faire du roller.

Une Fosse aux Ours à roulettes en somme, qui s'est ensuite transformé en repaire de marginaux et de dealers.

La Fosse aux Ours et le Quai Claude Bernard en 1966 🐻

Carte Postale : 69.997.82 Lyon La Fosse aux Ours et les quais du Rhône. La Cigogne



Le rond-point emblématique du quartier a disparu au début des années 2000 sous l'impulsion de Gérard Collomb qui lançait les travaux des Berges du Rhône. Seul le parking LPA a conservé le nom de cet héritage suisse.