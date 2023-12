Freevélo'V : la Métropole de Lyon va recevoir une aide de l'ADEME

Après avoir débloqué 4,8 millions d'euros qui permettent de prêter gratuitement 10 000 vélos verts à autant de jeunes de 18 à 25 ans, la collectivité annonce ce mercredi avoir sollicité et obtenu une subvention prévisionnelle de 1,8 million d'euros. Soit un taux d'aide de 37,5%.

"La subvention accordée par l’ADEME, au-delà du soutien financier, nous conforte dans nos politiques menées en faveur des mobilités actives et leur impact sur le cadre de vie et la qualité de l’air. Les Freevélo’v apportent une solution de déplacement saine et pratique à de nombreux jeunes du territoire et nous continuerons à développer ce service", s'est félicité dans un communiqué le vice-président délégué à la Voirie Fabien Bagnon.

L'ADEME de son côté justifie la subvention versée à la Métropole de Lyon pour ce "service (...) unique en Europe. L’ADEME est fière d’avoir contribué à sa mise en place afin d’améliorer la qualité de l’air du territoire de la Métropole de Lyon. Ce service permet également de renforcer l’économie circulaire locale avec l’utilisation de vélos reconditionnés, la pérennisation de la pratique régulière du vélo chez les jeunes et la création d’emplois sociaux de la réparation vélo sur le territoire" selon le directeur régional Franck Dumaitre.

Initialement réservé aux étudiants boursiers puis également à ceux qui sont en parcours d'insertion, le dispositif ayant du mal à trouver son public a été finalement étendu à tous les étudiants en recherche d'emploi.