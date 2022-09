Lyon : le service FreeVélo’v désormais étendu à tous les étudiants et les jeunes en insertion

Vous allez certainement voir de plus en plus de vélos verts dans les rues de la Métropole de Lyon. La collectivité a décidé d’étendre FreeVélo’v, son service gratuit de prêt de vélos, à tous les étudiants et les jeunes en insertion. Il s’adressait au départ aux étudiants boursiers et en insertion.

"Ce service -unique en Europe- permet de disposer d’un vélo reconditionné en parfait état de marche pour une période de 3 mois à 1 an. La récupération des vélos s’effectue dans les agences et parfois directement sur les campus ou lors d’évènements", rappelle la Métropole de Lyon.

Les jeunes intéressés doivent nécessairement fournir une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou une attestation d’hébergement sur l’honneur et un RIB (en cas de non-restitution du vélo).

Pour plus d’informations, il est possible de prendre contact avec le service FreeVélo’v au 04 83 58 01 21 ou par mail à freevelov@velogik.com