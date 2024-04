Dans la région : Michelin annonce la mise en place d'un salaire plus décent que le SMIC

Ce jeudi, le PDG de Michelin Florent Ménégaux a promis l'instauration d'un salaire "décent" pour les 123 000 salariés du groupe auvergnat dans le monde.

"Le salaire minimum en France n'est pas suffisant aux yeux de Michelin pour répondre à ce que nous estimons être un salaire décent. (...) Vous consacrez du temps à vous développer et à développer l’entreprise et en contrepartie nous, on vous donne les moyens au minimum pour une famille de quatre individus – deux parents et deux enfants – qu’un seul salaire permette de pouvoir envisager le logement, la nourriture mais aussi le loisir, un peu d’épargne, etc.", indique-t-il à l'AFP.

Ce salaire plus décent que le SMIC sera différent selon les régions, et même les pays. Ainsi, le salarié de Clermont-Ferrand touchera 25 356 euros brut par an, contre 21 203 euros bruts pour un SMIC. Mais à Paris, il grimpera à 39 638 euros bruts annuels.

"En moyenne, le salaire décent représente entre 1,5 fois et 3 fois le salaire minimum", analyse Florianne Viala, directrice de la rémunération de Michelin.

A noter que le congé maternité passera à 14 semaines minimum et le congé paternité à 4 semaines rémunérées à 100% d'ici la fin de l'année au sein du groupe spécialisé dans le pneumatique.

L'annonce du futur nouveau salaire de base n'a pas été bien accueillie par la CGT Michelin qui juge la sortie "cynique" et estime qu'"aucun salaire ne devrait être en dessous de 2200 euros nets".

"Cette opération de communication du PDG de Michelin ne vise-t-elle pas à faire diversion, alors qu'il supprime en ce moment 1500 emplois en Allemagne et 1400 aux Etats-Unis, et qu'il serait question de restructuration de certains sites français voire même de fermetures d'usines ?", s'émeut le syndicat dans un communiqué.