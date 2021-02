Lyon : à quelle sauce Michelin va cuisiner les restaurants cette année ?

L'édition 2021 n'a pas été annulée ou reportée, il semblerait que les inspecteurs aient eu suffisamment de temps pour juger tous les établissements du pays.

A Lyon, c'est donc l'expectative pour les chefs qui ne peuvent plus cuisiner et accueillir du public depuis le 30 octobre dernier. Selon les premières rumeurs, il n'y aurait pas ou peu de rétrogradations d'étoiles.

Pour rappel, depuis janvier 2020, il n'y a plus de restaurants 3 étoiles entre Rhône et Saône, avec la perte de celle de Paul Bocuse à Collonges-au-mont-d'Or.

Le restaurant du pape de la gastronomie aura-t-il convaincu le guide avec ses changements opérés l'an dernier pour récupérer son Graal ? Quid des trois autres établissements qui troqueraient bien leurs deux étoiles contre une troisième ? A savoir La Mère Brazier, Neuvième Art et Takao Takano.

Réponse à l'heure du déjeuner.

La liste des restaurants étoilés depuis 2020 :

2 étoiles :

Paul Bocuse (Collonges-au-Mont-d'Or)

La Mère Brazier (Lyon)

Neuvième Art (Lyon)

Takao Takano (Lyon)



1 étoile :

La Sommelière (Lyon)

Au 14 février (Lyon)

Auberge de l'Ile Barbe (Lyon)

Le Gourmet de Sèze (Lyon)

Jérémy Galvan (Lyon)

Les Loges (Lyon)

Le Passe-Temps (Lyon)

Prairial (Lyon)

Les Terrasses de Lyon (Lyon)

Les Trois Dômes (Lyon)

Restaurant Têtedoie (Lyon)

Guy Lassausaie (Chasselay)

La Rotonde (La-Tour-de-Salvagny)

Saisons (Ecully)

Les Apothicaires (Lyon)