Métropole de Lyon : 10 000 vélos prêtés gratuitement à des jeunes

D'un vert pétant, qui n'a évidemment pas été choisi au hasard par la Métropole de Lyon, il va servir à équiper 10 000 jeunes de 18 à 25 ans sur le territoire de la collectivité.

Présenté ce mardi matin, le dispositif porté par les écologistes prévoit de prêter ces Free Vélo'v reconditionnés aux étudiants boursiers et aux jeunes en parcours d'insertion, qui vivent sur la Métropole de Lyon.

Les locations gratuites se font sur des durées de 3, 6, 9 ou 12 mois renouvelables. Et la Métropole fournit l'antivol.

Pour le président Bruno Bernard, cela va permettre de favoriser l’économie circulaire avec 100% de vélos reconditionnés et l'insertion de personnes éloignées de l'emploi, tout en faisant la promotion du vélo. "Unique en Europe par son ampleur, nous avons tenu à ce que cette politique publique réponde à de multiples enjeux : à la fois l’accessibilité pour toutes et tous à un moyen de locomotion apaisé et bas carbone. Mais également une politique en faveur de notre emploi local, par le reconditionnement sur le territoire métropolitain des vélos qui seront mis à disposition, par des structures de l'économie sociale et solidaire qui permettent l'émancipation de personnes qui étaient hors du marché de l'emploi. Cette action n’est qu’une brique parmi tant d’autres de notre projet métropolitain en faveur des mobilités : créations des VoiesLyonnaises, gratuité de l’abonnement TCL pour plus 130 000 personnes et des tarifs réduits pour 70 000 autres métropolitaines et métropolitains", a précisé l'élu.

Les inscriptions se font sur le site suivant.