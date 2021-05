La Métropole de Lyon va prêter 10 000 vélos reconditionnés aux jeunes habitants de l’agglomération

En plus de l’arrivée prochaine du Réseau Express Vélo, la Métropole de Lyon va multiplier ses propositions de développement des mobilités actives. C’est le sens de cette nouvelle mesure annoncée par le président EELV de la collectivité Bruno Bernard ce mardi matin.

À partir de l’automne prochain, une flotte progressive de 10 000 vélos sera mise en place. Ces cycles seront prêtés gratuitement aux jeunes résidents du territoire âgés de 18 à 24 ans. "Cela répond à un besoin de pousser les gens à la pratique du vélo", a annoncé le président de la Métropole.

Pour que cette mesure soit vertueuse écologiquement et financièrement parlant, les deux-roues prêtés seront issus d’une politique de reconditionnement. "On va récupérer les vélos en mauvais état, les faire rénover avec une politique d’insertion et créatrice d’emploi, puis les mettre à la disposition des jeunes", a précisé Bruno Bernard. Dans un premier temps, ce service s’adressera "aux étudiants boursiers et aux jeunes adultes en parcours d’insertion habitant sur la Métropole". Le coût de l'opération est estimé à 4 millions d'euros.

Lyon, future capitale du vélo ?

Une fois de plus, les nouveaux élus écologistes prouvent leur envie de favoriser les modes de déplacement dit "actifs". En plus du déploiement de nouveaux services et de nouvelles infrastructures, la Métropole de Lyon souhaite soutenir la filière du vélo. C’est en partie pour cela que Bruno Bernard et son équipe avaient fait le déplacement dans le "Cluster MAD" de Villeurbanne pour réaliser ces annonces. Cet atelier regroupe plusieurs entreprises spécialisées dans la production de vélos et de vélos cargo. "On développe fortement cette filière créatrice d’emplois : il y a énormément de possibilité d’innovation tout en restant dans la production locale", se sont félicités Bruno Bernard et son vice-président aux Mobilités, Fabien Bagnon.

Fabien Bagnon et Bruno Bernard ont visité le "cluster MAD" ce mardi matin

Avec cette dynamique entrepreneuriale, les livraisons locales se multiplient tout comme les exportations nationales voire européennes. La région lyonnaise serait en train de devenir un acteur majeur du monde cycliste utilitaire.

Plus de vélos… et moins de voitures

A la Ville comme à la Métropole, les nouveaux élus ne le cachent pas : "notre but est de trouver des alternatives à la voiture (…) il faut que chacun puisse avoir une solution de déplacement qui corresponde à son rythme de vie". "L’enjeu c’est d’utiliser le moins possible la voiture (…) nous assumons vouloir plus de place pour les piétons, les vélos, les transports en commun et la végétalisation et donc moins d’espace pour l’automobile", a avoué Bruno Bernard en assurant que cette "politique de restriction" est liée au développement d’alternatives.

Hors de question de pédaler dans la semoule donc.

L.M.