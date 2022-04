Présidentielle : Gaelis Lyon incite tous les étudiants à aller voter ce dimanche

L’organisation étudiante Gaelis Lyon "appelle l’ensemble des jeunes et des étudiants à aller voter ce dimanche" pour l’élection présidentielle.

Après avoir redonné, dans un communiqué de presse diffusé sur Twitter, le taux d’abstention de 40% des inscrits de 18-24 ans au premier tour, le syndicat étudiant affirme qu’il "est important que les jeunes prennent part à ces temps, pour se faire entendre."

Sans donner "aucune consigne de vote", Gaelis Lyon rappelle les valeurs auxquelles est attachée l’organisation dite "humaniste et militante." Ils prônent "la défense de toutes et de tous, en particulier des plus précaires, la lutte contre les discriminations, la liberté de conscience [et] le pluralisme dans le respect des valeurs humanistes, démocratiques et européennes."