Lyon ville 30 : des associations veulent le généraliser à toute la métropole de Lyon

A Grigny, Oullins, Nantes, Clermont-Ferrand, Paris et maintenant Lyon, les élus de tous bords politiques font du 30 km/h en ville la norme et du 50 km/h une exception. Pour plusieurs associations (la ville à vélo, la maison du vélo Lyon …) ce changement permettrait d’offrir une meilleure sécurité aux habitants les plus vulnérables comme les enfants ou les personnes âgées. De plus cela faciliterait le déplacement pour les marcheurs ou les cyclistes. Selon les organismes, elles s’appuient également sur le fait que la ville sera moins bruyante.

" Et contrairement à une idée reçue, la pollution due à la voiture n’y augmente pas. C’est donc une ville moins stressante où chacun retrouve le plaisir de se déplacer à pied et à vélo. On peut la découvrir, l’explorer, y déambuler en tranquillité au gré de ses promenades et balades " expliquent les associations.

Une démarche pas suffisante pourtant

Toutefois, pour ces associations l’affichage des 30 km/h n’est pas suffisant. En effet, elles voudraient compléter cette mesure par des réglages des feux de circulation et des travaux d’infrastructure afin de réduire physiquement la vitesse pratiquée. Comme le rétrécissement des voies, des coussins berlinois ou encore des passages piétons surélevés. L’objectif de ces changements : atteindre la vision 0. C’est-à-dire zéro mort et blessé grave en ville.

D’après les chiffres communiqués par la Ville de Lyon, la vitesse moyenne en voiture avec les 30 km/h serait réduite de 1,6 km/h et le temps de déplacement allongé de 18 secondes pour un trajet de 1 km en ville.