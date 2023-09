Villeurbanne passe à la vitesse de 30 km/h !

Au tour de Villeurbanne de baisser la vitesse à 30 km/h. "Toutes les rues seront concernées par cette limitation, excepté les boulevards Stalingrad, Laurent-Bonnevay et 11-novembre-1918, l’avenue Albert Einstein, la rue de la Poudrette, une partie de la route de Genas, le pont de Cusset, la rue du 4-août-1789 côté Saint-Jean et la rue Léon-Blum à l’Est du périphérique qui seront maintenus à 50 km/h", annonce ce lundi après-midi la municipalité villeurbannaise.

Tous les usagers (voitures, bus, vélos, trottinettes… à l’exception des véhicules de secours) devront respecter la mesure dont l’entrée en vigueur est prévue le samedi 30 septembre.

"Le passage en Ville 30 permettra de réduire le nombre d’accidents graves et de repenser le partage de l’espace public. Cela vient en complément d’autres politiques : la ZFE pour réduire la pollution ; le développement de lignes de tram et pistes cyclables pour encourager les alternatives à la voiture", assure Pauline Schlosser, adjointe déléguée aux déplacements, à la mobilité et au stationnement.

Ce sont désormais une vingtaine de communes de la Métropole de Lyon qui appliquent la règle des 30 km/h.