Lyon : Anthony Strong propose un concert exceptionnel de jazz de Noël

Ce mercredi, on se rapprochera un peu plus du 25 décembre et de Noël.













Le Printemps de Pérouges a décidé de fêter Noël en avance à Lyon, avec un concert d'Anthony Strong. Le chanteur et pianiste anglais sera au Palais de la Mutualité, salle Edouard Herriot, ce mercredi à partir de 20h30. Il proposera un concert de jazz de Noël. Retrouvez l'esprit du jazz new-yorkais avec les fameuses reprises de Jingle Bells, Let it Snow, Silent Night, Mon Beau Sapin ou encore Winter Wonderland ! La billetterie est ouverte pour aller applaudir Anthony Strong à Lyon.