L'OL bat Nantes et sort de la zone de relégation ! (1-0)

Pour cette 17e et dernière journée de la phase aller du championnat de France, l’OL avait l’occasion de ne plus être barragiste au classement et de passer l’hiver au chaud. Et pour la troisième fois consécutive, Pierre Sage alignait la même équipe que lors des succès contre Toulouse puis à Monaco. (Lire la suite sur Lyon Foot)

👊 Un succès pour clôturer cette année 🦁



Nos Gones enchaînent une troisième victoire de suite, de quoi conclure 2023 en beauté ! 🔥🔴🔵



Bien joué les gars ! 💪



1-0 #OLFCN pic.twitter.com/7Tq3VmqooI — Olympique Lyonnais (@OL) December 20, 2023