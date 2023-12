Lyon : Il jette un sachet de cocaïne juste avant un contrôle

Il s’agissait d’un pochon contenant ce qui pouvait ressembler à de la cocaïne.

Les deux individus interpellés étaient deux Brondillants respectivement âgés de 25 et 26 ans et déjà connus des services de police. La fouille de leur véhicule a permis à la police de mettre la main sur 335 euros et des stupéfiants.

La perquisition chez l’un des mis en cause a entrainé la découverte de 10 300 euros, 65 tickets de jeux, du matériel de conditionnement de stupéfiants, 3 743 cachets d’ecstasy, 209g de cocaïne, 1,1 kilo de kétamine, 58 olives de cocaïne ainsi que 884 grammes de MDMA.

La perquisition du domicile du second mis en cause a permis de découvrir 1 000 euros supplémentaires et 54 sachets d’ecstasy.

Placés en garde à vue, ils ont été présentés au parquet ce mercredi et feront l’objet d’une comparution immédiate à délai différé.