Ils font la course pour arriver en premier au péage près de Lyon : un accident grave

Après la nuit du Nouvel An, le groupe circulait sur l'A43 dans deux voitures différentes.

Et pour une raison probablement très bête, les conducteurs ont décidé de faire la course et de se disputer l'entrée d'une voie du péage de Saint-Quentin-Fallavier.

Arrivé à pleine vitesse, l'homme qui conduisait une Citroën C4 avec plusieurs passagers à son bord a arraché la barrière et a percuté un muret avant de réaliser plusieurs tonneaux.

Selon le Dauphiné Libéré, les occupants du véhicule accidenté, malgré leurs blessures, ont été récupérés par l'autre voiture. Mais ils ont pris soin d'abandonner le conducteur, comme une punition pour avoir provoqué l'accident.

Ce dernier, indemne, a été récupéré spar les gendarmes de la Verpillière. Les analyses réalisées sur lui sont revenues négatives, il était également en règle, avec seulement un défaut de contrôle technique.

Une enquête a été ouverte, les autres protagonistes de ce jeu qui aurait pu virer au drame sont activement recherchés.