Euroligue : l’ASVEL s’impose contre Belgrade et n’est plus lanterne rouge !

Ce mardi soir, l’ASVEL recevait les Serbes de l’Etoile Rouge de Belgrade pour le compte de la 20e journée d’Euroligue. Les locaux ont réussi à s’imposer 100 à 91, et signent ainsi une deuxième victoire consécutive. Villeurbanne n’est donc plus lanterne rouge du championnat, et pointe désormais à la 17e place juste devant l’Alba Berlin.

Sur les images diffusées par le club après la rencontre, on découvre des joueurs fêtant ce succès avec le nouvel entraîneur Pierric Poupet qui a donc relevé le défi pour son premier match à son poste. Son beau costume finira trempé par les bouteilles d’eau jetées par ses joueurs euphoriques.

Prochain match pour l’ASVEL ce jeudi, de nouveau en Euroligue, pour la réception de l’Alba Berlin à l’Astroballe. Il reste des places en vente.