Le skieur français Alexis Pinturault opéré à Lyon

Le skieur français de 32 ans souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, après une lourde chute vendredi lors du Super-G de Wengen en Suisse.

Le champion du monde en titre du combiné sera pris en charge par un spécialise en la matière, le docteur Bertrand Sonnery-Cottet, à l’hôpital Mermoz.

Si la saison d’Alexis Pinturault est d’ores et déjà terminée, le Français, qui vient d’être pap, assure qu’il sera prochainement de retour : "I will be back", a-t-il commenté sur les réseaux sociaux.