Le dealer tente de fuir la police, il est coincé grâce à la fermeture du parking-relais d'Oullins

Vendredi dernier pourtant, c'est ce qui s'est produit.

Vers 22h30, la police a repéré un automobiliste qui roulait à vive allure sur le quai Augagneur à Lyon. Une course-poursuite avait alors lieu, le chauffard brûlait des feux rouges pour rejoindre la M7.

Alors qu'il sortait à la Saulaie à Oullins, l'individu s'engageait dans le parking-relais oullinois, imaginant probablement qu'il pourrait se fondre dans la masse et semer ses poursuivants. Mais comme ce dernier est fermé, le chauffard s'est retrouvé bloqué. En cherchant à faire demi-tour dans la panique, il a même percuté un plot en béton qui immobilisait définitivement sa voiture.

Rattrapé quelques mètres plus loin alors qu'il fuyait à pied et venait de se débarasser d'une sacoche, l'homme de 23 ans était placé en garde à vue. Défavorablement connu de la justice, il conduisait sans permis de conduire et sous l'empire de produits stupéfiants. La sacoche retrouvée contenait 710 euros, 63 grammes d'herbe de cannabis, 95 grammes de résine et 4 grammes de cocaïne. Quant au véhicule, il contenait 650 euros et une petite quantité de stupéfiants.

En garde à vue, il reconnaissait les faits. Alors que sa passagère, également interpellée, était finalement laissée libre, lui était jugé en comparution immédiate ce lundi. Il écopait de 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis.