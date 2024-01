Photos dénudées, propositions, relation sexuelle : le pervers d'un collège du Beaujolais a été jugé

Début 2020, un homme âgé d'une vingtaine d'années avait été dénoncé par la mère de l'une de ses victimes. Ce pervers rodait aux abords d'un collège du Beaujolais et avait multiplié les propositions explicites auprès d'adolescentes.

Selon le Progrès, l'une des collégiennes âgée de 13 ans avait reçu des photos de lui dénudé. Une autre, âgée de 15 ans à l'époque, avait accepté de coucher avec lui mais dit aujourd'hui regretter et avoir agi sous son emprise.

L'individu a reconnu les faits. Trois ans plus tard, les juges ont relevé plusieurs points en sa faveur. Il est désormais en couple et a eu un enfant. Tandis que les experts psychiatriques ont estimé que ses agissements relevaient de l'immaturité et qu'il y avait peu de risques de récidive.

Si la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône a requis 2 ans de prison avec sursis, le tribunal caladois l'a condamné lundi à 1 an avec sursis, assorti d'une obligation de soin et d'une interdiction d'entrer en contact avec les victimes. L'une d'entre elles sera aussi indemnisée à hauteur de 500 euros de dommages et intérêts.