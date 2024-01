Métropole de Lyon : une agression pour un coup de klaxon, le suspect a été interpellé

Le 28 novembre 2023, une mère de famille conduisait ses deux fils, de 12 et 14 ans, à l'école : l'aîné devait passer son brevet blanc au collège à 7h45. Devant le tabac de la place Carnot à Givors, un véhicule lui bloquait le passage : le passager et le conducteur étaient hors de la voiture, un gobelet à la main. Après avoir attendu quelques instants, pressée, elle klaxonne : l'un des jeunes a alors jeté son gobelet sur le pare-brise de sa voiture, avant de recevoir des coups. Ses enfants ont tenté de s'interposer, mais eux aussi ont subit une agression.

Les deux jeunes, qui se sont avérés être frères, ont pris la fuite : elle et son aîné avaient reçu quatre jours d'incapacité totale de travail, le cadet trois, avant de déposer plainte auprès de la police.

Si le premier des deux frères avait été interpellé le jour même et avait reçu un avertissement pénal probatoire sur décision du parquet, le second a quant à lui ignoré les convocations de la police. Selon Le Progrès, c'est chose résolue : celui-ci a été arrêté lors d'un contrôle routier ce mercredi 17 janvier, alors qu'il transitait souvent entre la Suisse et Givors pour motifs professionnels.

Il aurait été entendu, poursuivi pour violence avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, et donc convoqué devant le tribunal de police le 6 mars 2024.