Lyon nommée "ville pilote pour le climat"

Marseille, Copenhague, Lisbonne, Porto, Oslo, Stockholm ou encore Zagreb ont également été retenues. La candidature de la Ville de Lyon, appuyée par l’Agence des mobilités, était centrée sur la création d’un lieu phare sur le climat et la résilience associé à une programmation hors les murs. Le site Neyret, qui ouvrira en 2026, servira de tiers-lieu et proposera un focus autour de l'énergie, le bâtiment et la mobilité.

Cette nomination est une nouvelle étape importante pour la démarche "Lyon 2030, inspirons le changement", souligne la municipalité.

Une enveloppe de 600 000 euros sera attribuée à Lyon pour tester des approches innovantes pour le climat.

"C’est une grande nouvelle pour Lyon, pour les parties-prenantes de la ville et pour ses citoyens ! Présenté avec cinq partenaires, l’Agence des mobilités, l’Agence locale de l’énergie et du climat de la Métropole de Lyon, Anciela, la MMIE, l’Université Lyon 2, notre projet lauréat - un totem de la démarche Lyon 2030 - a pour objet la création d’un lieu emblématique sur le climat et la résilience, associé à une programmation hors les murs. Le soutien et la reconnaissance de l’Europe nous honore. C’est un formidable levier pour adapter notre cité, notre économie, et faire de Lyon une ville inspirante et juste", s’est réjoui Grégory Doucet, le maire de Lyon.

Ce programme des villes pilotes aura pour vocation de mettre en réseau les villes retenues pour permettre un partage des enseignements, en s’appuyant sur les expériences de chacune, en reproduisant et en mettant à l’échelle des solutions qui fonctionnent dans des contextes similaires. L’objectif à terme sera d’accélérer une transition vers la neutralité climatique dans toute l’Europe.