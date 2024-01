Lyon : plusieurs Franprix au bord du gouffre

DR/ Capture d'écran / Google Street View

Plus d’aliments, plus de clients… plus de salaires.













Depuis près de 2 mois, ce sont 8 Franprix franchisés qui sont touchés en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 5 dans la métropole lyonnaise : Lyon 1er, Lyon 7ème, Lyon 8ème et Vénissieux. Les magasins sont déserts, tant au niveau des clients qu’au niveau des aliments. La dernière livraison date de début décembre. Les rayons sont vides, les frigos sont éteints, les salariés se tournent les pouces, bref le néant. Personne ne sait réellement ce qu’il se passe, mais ce qui est sûr c’est que les employés ne perçoivent plus de salaire depuis 50 jours. Malgré un acompte perçu de 300 euros, certains ont commencé janvier dans le négatif. Ils n’auront bien évidemment pas vu la couleur de leur 13ème mois, une situation qui n’est pas vivable. Une situation catastrophique qui enregistre une baisse de 90% du chiffre d’affaires au mois de décembre, selon Actu Lyon. Les 5 magasins sont gérés par l’entreprise Onyx à 51%. Mais elle a très certainement préféré prendre la fuite en supprimant son site internet. A noter que deux autres Franprix avaient fermé à Saint-Priest et Valence après un an d’ouverture. X

Tags : Franprix faillite