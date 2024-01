Le viol d'une prostituée requalifié pour être jugé plus rapidement à Lyon : 3 ans de prison au lieu de 20

Et la peine est de 20 ans de réclusion criminelle s'il est commis sur une prostituée, ce qui constitue une circonstance aggravante.

Pourtant, l'habitant de Vénissieux qui a abusé à plusieurs reprises d'une prostituée nigériane en novembre 2016 a vu son cas finir au tribunal judiciaire.

Selon le Progrès, l'affaire avait été classée sans suite une première fois. Et lorsque le procureur a enfin décidé de rouvrir le dossier et poursuivre le violeur, il a estimé qu'il fallait accélérer la cadence sept ans après, et donc requalifier les faits en agression sexuelle pour éviter la cour d'assises du Rhône surchargée.

Sauf qu'à la fin, le prévenu a écopé de 3 ans de prison et non des 20 ans promis. Il devra également verser 10 000 euros à sa victime. Cette dernière n'est pas prête de voir la couleur de son argent, puisque son agresseur s'est réfugié en Algérie et n'était pas présent au procès.

Cette nuit de 2016, la jeune prostituée de Gerland avait accepté de suivre son client jusqu'à son domicile des Minguettes pour une passe à 150 euros. Sur place, il l'avait violée sous la menace d'un couteau, avait réalisé une sextape ensuite multi-diffusée et n'avait pas mis de préservatif.

Un mandat d'arrêt international a été lancé contre l'agresseur jugé par contumace.