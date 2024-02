Galeries Lafayette de Bron : une dernière démarque jusqu'à -60% + -20% supplémentaires !

Il a égayé notre journée, on n'a pas eu le coeur de le garder pour nous alors on le partage avec vous ! Les Galeries Lafayette de Bron proposent en effet ses dernières démarques dans la dernière ligne droite de ces périodes de soldes dont la date de clôture est prévue le 6 février prochain.

Alors du 1er au 6 février, les réductions s'étendent jusqu'à -60% aux Galeries Lafayette de Bron, l'Ultime destination shopping ! Une bonne nouvelle qui ne s'arrête pas là puisque l'enseigne ajoute une remise supplémentaire de -20% sur les articles soldés*. Le must ! On adore l'idée ! Et vous ?

Il suffit donc de vous rendre en magasin pour sublimer votre style, explorer les tendances, dénicher des pièces uniques de vos marques préférées tout en profitant de ces merveilleuses périodes de soldes.

Les Galeries Lafayette de Bron sont situées 209 Boulevard Pinel à Bron. Le magasin est ouvert du lundi au samedi, de 10h00 à 20h00 et accessible par le métro D, station Mermoz Pinel. Et pour les automobilistes, un parking gratuit est mis à votre disposition !

Bon shopping aux Galeries Lafayette de Bron !

*voir conditions en magasin