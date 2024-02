Ce samedi, les policiers municipaux manifestent à Lyon

Ce samedi, les policiers municipaux de Lyon ont appelé au rassemblement devant la préfecture (3e arr) à 14 heures. Ces derniers, après les manifestations des agriculteurs ou des taxis qui ont animé la ville ces dernières semaines, revendiquent une meilleure reconnaissance de leur travail, de plus en plus sollicité. Cette reconnaissance doit, selon eux, passer par un renouvellement de leur statut et des revalorisations de salaires, ainsi qu'une reconsidération de leur retraite.

Ce samedi se dérouleront également les manifestations contre la "loi Darmanin", sur la place Bellecour à 14h30, et un rassemblement du corps enseignant pour protester contre la fermeture de classes dans le secteur à 10h30 à Tarare.