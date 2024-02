Le centre aquatique Caliceo s'installe au coeur de Lyon avec un spa-hammam

Caliceo, espace aquatique et bien-être incontournable des brûlants étés lyonnais, s'installe dans le centre de Lyon.

Le centre de l'ouest lyonnais a en effet racheté un spa & hammam en plein coeur de la ville, dans le secteur Perrache : et pas n'importe lequel puisqu'il s'est offert "le plus grand hammam" de la région Auvergne-Rhône-alpes. Le spa en question est... roulements de tambours... Les Cent Ciels, dans le quartier d'Ainay (2e arr).

Si l'établissement gardera son nom et ses activités, il passe en revanche sous la coupe du groupe Caliceo, permettant à ce dernier de "proposer une offre complémentaire, alliant des centres de balnéothérapie en périphérie de grandes villes et des espaces de bien être en coeur de ville". Au programme sont proposés rituels et soins, mais également des espaces aux teintes orientales, avec hammam et gommage, restauration et piscine souterraine.

Les spas de centre-villes (Lyon, Strasbourg, Paris, Bordeaux, Lille, Boulogne-Billancourt) s'étalent en effet sur des surfaces comprises entre 800 et 1700 m², s'ajoutant aux 5000 m² des centres aquatiques en périphérie, comme celui de Sainte-Foy-lès-Lyon. Un nouvel atout pour la marque, qui réalisait en 2023 un chiffre d'affaire de 27 millions d'euros.