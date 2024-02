Près de Lyon : condamné pour avoir réclamé une fellation à deux adolescentes

Il a d'ailleurs profondément choqué l'une des deux victimes, sujette désormais à des crises d'angoisse.

Il y a quelques jours, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a jugé un homme de 20 ans, poursuivi pour corruption de mineures de plus de 15 ans.

En septembre dernier, au volant de son véhicule, il avait abordé deux adolescentes âgées de 16 ans à Lozanne.

Selon le Progrès, il avait proposé 200 euros à l'une d'entre elles pour avoir le droit de lui montrer son sexe. Face à son refus, il avait réclamé une fellation, exhibant ses parties génitales avant de prendre la fuite.

Le prévenu a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Il a obligation de se faire soigner, de suivre un stage de sensibilisation, et a interdiction de se rendre à Lozanne. Il devra par ailleurs verser 500 et 600 euros au titre des dommages et intérêts à ses victimes.