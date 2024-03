Près de Lyon : un septuagénaire condamné pour avoir téléchargé des milliers de fichiers pédopornographiques

Photo d'illustration - LyonMag

Sur sa tablette et son ordinateur, les enquêteurs ont retrouvé plus de 6500 photos et vidéos pornographiques mettant en scène des mineurs.













Ce lundi, un homme âgé de 79 ans était jugé au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Se disant "soulagé" d'avoir été découvert par les forces de l'ordre, dont l'enquête a été appuyée par les organismes de surveillance américain et britannique, le septuagénaire a plaidé la "curiosité malsaine" selon le Progrès. Deux ans de prison avec sursis ont été requis à son encontre. Mais les juges ont eu la main plus lourde, prononçant 4 ans de prison avec sursis, assortis d'une interdiction d'entrer en contact avec un mineur sans la présence d'un autre adulte. Il devra également se faire soigner. X