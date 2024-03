Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes, le film Anatomie d’une chute repart avec un Oscar

Pas de surprise à la 96e cérémonie des Oscars. Le triomphe d’Oppenheimer a bien eu lieu. Le film de Christopher Nolan, retraçant l’histoire du père de la bombe atomique, a raflé sept statuettes dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur ou encore du meilleur acteur pour Cillian Murphy.

On retiendra également les quatre récompenses de Pauvres créatures dans lequel joue Emma Stone sacrée meilleure actrice.

Alors qu’il était nommé à cinq reprises, Anatomie d’une chute est parvenu à s’imposer dans une catégorie. Le film de la Française Justine Triet repart avec l’Oscar du meilleur scénario original. "Cet Oscar va m’aider à traverser la crise de la quarantaine", s’est amusé la réalisatrice aux côtés de son compagnon Arthur Harari avec lequel elle a écrit le script du long métrage.

Un autre membre du casting d’Anatomie d’une chute a fait sensation à Los Angeles. Il s’agit de Messi, le chien jouant Snoop dans le film français. "Messi, le chien d’Anatomie d’une chute est là. Il est incroyable, je n’avais pas vu d’acteur français manger du vomi comme ça depuis Gérard Depardieu", a salué le maître de cérémonie Jimmy Kimmel.

Tourné notamment dans la Vallée de la Maurienne en Savoie mais aussi à Grenoble et à Montbonnot-Saint-Martin en Isère, Anatomie d’une chute raconte l’histoire d’un couple et de leur enfant malvoyant qui vivent tous trois à la montagne. Un jour, le mari est retrouvé mort au pied de leur maison. La mère est inculpée malgré le doute et le jeune garçon de 11 ans assiste au procès.