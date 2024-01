Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes, Anatomie d’une chute nommé cinq fois aux Oscars

Le film Anatomie d’une chute est nommé dans cinq catégories aux Oscars. Les nominations ont été dévoilées ce mardi alors que la prestigieuse cérémonie se déroulera le 10 mars prochain.

Tourné notamment dans la Vallée de la Maurienne en Savoie mais aussi à Grenoble et à Montbonnot-Saint-Martin en Isère, ce film policier raconte l’histoire d’un couple et de leur enfant malvoyant qui vivent tous trois à la montagne. Un jour, le mari est retrouvé mort au pied de leur maison. La mère est inculpée malgré le doute et le jeune garçon de 11 ans assiste au procès.

Réalisé par Justine Triet, Anatomie d’une chute est nommé dans cinq catégories : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure actrice et meilleur montage.

Le film a déjà reçu la Palme d'Or et deux Golden Globe.