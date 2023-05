Festival de Cannes : un film en compétition tourné en Auvergne-Rhône-Alpes

Parmi les films projetés, on retrouve « Anatomie d’une chute » de la réalisatrice française Justice Triet qui a été tourné en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus précisément, le long-métrage a bénéficié de lieux de tournages naturels comme à Villarembert dans la Vallée de la Maurienne en Savoie pour le décor du chalet principalement mais aussi à Grenoble et à Montbonnot-Saint-Martin en Isère. Le reste a été tourné en région parisienne et en Charente-Maritime.

Ce film policier raconte l’histoire d’un couple et de leur enfant malvoyant qui vivent tous trois à la montagne. Un jour, le mari est retrouvé mort au pied de leur maison. La mère est inculpée malgré le doute et le jeune garçon de 11 ans assiste au procès.

La réalisatrice n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai puisqu’un de ses précédents métrages a déjà été projeté au Festival de Cannes en 2019. C’était alors son deuxième film, Sybil, qui avait lui aussi été tourné dans la région, dans les studios villeurbannais du Pôle PIXEL.

Il s’agit en revanche du seul film en compétition cette année qui a été tourné dans la région contrairement à l’année précédente où quatre films ont représenté l’Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour cette 76e édition, de grands noms sont également à retrouver dont Wes Anderson, Wim Wenders, Ken Loach ou Catherine Breillat. Concernant le jury, Denis Ménochet, Paul Dano, Brie Larson ou encore Damian Szifron décideront du grand vainqueur de la Palme d’Or. Enfin, autre récompense du festival, la Palme d’honneur qui est quant à elle remise à Michael Douglas pour l’ensemble de sa carrière.