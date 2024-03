"Un bivouac dans la ville" : cap sur le Québec avec le premier pop-up store du voyage à Lyon !

La ville de Lyon, dynamique et riche d’histoire, se prépare en effet à accueillir un événement inédit du 15 au 17 mars prochain avec "Un Bivouac dans la Ville", en offrant une parenthèse voyage dans une ambiance originale et des plus chaleureuses, le tout, sans quitter la ville.

Car oui ! Le tout premier pop-up store dédié au voyage s’installe au cœur de Lyon avec "Un Bivouac dans la Ville", un concept créé par Nomade Aventure agence de voyages créative et engagée, en partenariat avec Bonjour Québec et Air Transat pour nous faire découvrir le Québec, s’immerger dans l’univers de l’aventure et rencontrer les équipes de Nomade, pendant trois jours ! Qui n’a jamais rêvé de découvrir le pays du caribou ? Rien que d’y penser, nous avons déjà hâte d’y être !

Au programme de ces trois jours : un récit d’aventures de la blogueuse voyage Little Gypsy sur son voyage au Québec à la rencontre des Nations Premières, un spectacle de danses et des contes par la compagnie Le Crayon, un atelier de fabrication d’attrape-rêves et, pour les plus gourmands, la découverte et la dégustation de la merveilleuse bière québécoise (le meilleur pour la fin !).

Et l’aventure ne s'arrête pas là ! Un jeu-concours vous donne la chance de remporter un billet d'avion aller-retour pour le Québec.

Une soirée d’ouverture vendredi 15 mars à 19h30 s'annonce canon avec un film/reportage de la blogueuse voyage, Little Gypsy, sur son aventure au Québec à la rencontre des Nations Premières… Nous partagerons un moment festif suivi d’un cocktail et d’un DJ set.

Alors chers Lyonnais, prêts pour une expérience conviviale et unique à Lyon ? Préparez vos sacs de voyage et vos tentes, « Un bivouac dans la ville » vous attend !

D’ailleurs, l'entrée de l’événement est libre, mais attention ! La réservation est indispensable pour garantir votre place à la soirée d’ouverture, aux ateliers et à la conférence.

Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant juste ici !

Et bon séjour au Québec !