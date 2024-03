Lyon : décès de Patrick Verbruggen, cofondateur de Triangle Génération Humanitaire

Le cofondateur de l'ONG lyonnaise Triangle Génération Humanitaire Patrick Verbruggen est mort des suites d'une longue maladie "qu'il a traversée avec l'élégance qui le caractérisait".

"Christian Lombard, cofondateur, salariés du siège, personnel expatrié et local, membres du Conseil d'administration sont unis ce jour pour saluer l'homme et l'ami qui depuis près de 40 ans était investi dans l'action humanitaire. Homme de conviction et de terrain, mais aussi d’humour, Patrick savait fédérer les équipes et partageait son enthousiasme incroyable qui, tout au long des 30 dernières années, a permis à TGH de prendre une part grandissante à l’aide aux populations en difficulté", lui rend hommage l'ONG.

Patrick Verbruggen avait été interviewé par LyonMag en 2015 pour les 20 ans de Triangle Génération Humanitaire.