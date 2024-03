Près de Lyon : six adolescents interpellés deux ans après une violente agression raciste

Ce jour-là, un jeune de 16 ans était violemment agressé par un groupe d’individus en gare d’Oullins.

La victime, qui avait fait l’objet d’insultes racistes, avait été frappée à plusieurs reprises au visage et au ventre, mais était parvenue à se réfugier dans un bus TCL où deux passagers avaient prévenu la police. L’adolescent avait porté plainte et s’était vu prescrire six jours d’ITT.

Après deux ans d’enquête, six jeunes de 15 à 18 ans, ont été identifiés. L’un d’eux se trouvait déjà en détention. Placés en garde à vue, les suspects ont reconnu partiellement les faits.

Des perquisitions ont permis aux enquêteurs de retrouver les vêtements qu’ils portaient au moment de l’agression.

Les six mis en cause seront convoqués devant le tribunal pour enfants le 6 juin prochain.