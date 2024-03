Lyon : la préfecture du Rhône lance l'opération Place nette XXL

A la demande du Président de la République, la préfecture déclenche l'opération Place nette XXL, en lien avec la police et la gendarmerie, ainsi que les procureurs de la République lyonnais et caladois.

"Cette opération vise à lutter contre tous les trafics illégaux, toutes les formes de délinquance et améliorer le quotidien de nos concitoyens. Ainsi des contrôles réguliers auront lieu en divers points du département ainsi que des opérations mobilisant différentes administrations de l’État pour lutter contre les différents types de fraudes", prévient la préfecture dans un communiqué, précisant que sont attendus les renforts de l'escadron GUEPARD de gendarmerie mobile de lutte contre les violences urbaines, du GIGN, du RAID et de la CRS83.

A noter que dans le même temps, Paris, Dijon et le Nord sont aussi concernés par ces actions d'envergure.

Cela fait suite à des opérations Place nette ciblées sur des territoires précis comme le quartier de la Guillotière ou Vénissieux. En deux semaines passées dans la commune située au sud-est de Lyon, les forces de l'ordre avaient interpellé 59 individus, procédé au contrôle de 1300 personnes et 220 véhicules avec au bout 103 amendes forfaitaires dressées, principalement pour des consommateurs de stupéfiants et l’occupation des entrées d’immeubles, ainsi que la saisie de 31,4 kilos de drogues dont 26,2 kilos de résines de cannabis ainsi que 58 486 euros et 2 armes de poing.